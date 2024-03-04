Распятие. Крест. Иисус Христос. Религия Фото: Unsplash.com

Прощеное воскресенье олицетворяет главную добродетель, которую несет христианство, – способность не таить в себе злобу, прощать обиды и любить ближних

Последний день Масленицы и ближайшее воскресенье перед Великим постом – это знаменитое Прощеное воскресенье. Рассказываем, что нужно знать об этом важном церковном празднике.

Когда Прощеное воскресенье у православных

Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели и последнее воскресенье перед Великим постом. Даты всех этих событий зависят от Пасхи и поэтому ежегодного немного сдвигаются.

Дата Прощеного воскресенья 2024

В 2024 году Прощеное воскресенье – 17 марта.

Что нужно сделать в Прощеное воскресенье

Главная традиция Прощеного воскресенья у православных христиан – искреннее попросить прощения у всех, кого мог обидеть, и самому простить обидчиков.

История Прощеного воскресенья

История Прощеного воскресенья корнями уходит в древность, к палестинским монахам из лавры Святого Саввы. На время Великого поста они поодиночке уходили молиться в пустыню. Это было опасно для жизни. Монахи могли погибнуть от голода или лап диких зверей. Поэтому накануне поста они прощались, как в последний раз, ведь они действительно могли больше не увидеться.

Они просили друг у друга прощения и сами прощали.

В православной церкви в последний день перед Великим постом учредили специальный Чин прощения. Вечером на богослужении и священники, и прихожане испрашивают друг у друга прощения.

На обращение с просьбой о прощении принято отвечать: “Бог простит, и я прощаю”.

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