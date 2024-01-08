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Когда снова отдыхаем: календарь выходных и праздников в 2024 году

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Местами у нас будут двухдневные рабочие недели

Когда снова отдыхаем: календарь выходных и праздников в 2024 году

Новогодние праздники подходят к концу — уже 9 января нужно будет вернуться в привычный рабочий режим. Кто-то, конечно, из него и не выходил: для работников со сменным графиком никаких каникул и не было, а кто-то наверняка позаботился о себе заранее и продолжит отдыхать в отпуске. Всем остальным пусть греет душу, что это были не последние долгие выходные в этом году. Мы подготовили календарь выходных и праздников на 2024 год, так что сохраняйте его и можете начинать строить планы.

Когда снова отдыхаем: календарь выходных и праздников в 2024 году

Календарь выходных и праздников на 2024 год правительство утвердило еще в августе 2023 года. По правилам при формировании так называемого производственного календаря нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни. Их могут перенести как на ближайший понедельник, так и на более отдаленное будущее. Главное — в пределах одного года. В 2024 году переносы выглядят так:

  • с субботы, 6 января, и воскресенья, 7 января, на пятницу, 10 мая, и вторник, 31 декабря;
  • с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;
  • с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;
  • с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

В итоге в этом году нас ждут две недели с четырьмя выходными и три рабочие шестидневки. А первая рабочая неделя этого года будет состоять всего из четырех дней, так что выходные уже совсем скоро!

Взято Источник
08.01.2024

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