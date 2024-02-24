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Ведущая праздников в Горняке

Когда там следующие? Как россияне отдыхают в Международный женский день

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Когда там следующие? Как россияне отдыхают в Международный женский день

Фото: Unsplash.com

Через две недели россияне отметят Международный женский день, который радует наших граждан дополнительным выходным днем

Россиян ждет три выходных дня в связи с празднованием Международного женского дня. Публикуем график праздничных выходных на 8 марта.

Как работаем на неделе перед 8 марта

Предпраздничная неделя будет сокращенной.

Россияне, работающие по пятидневной системе, отработают только четыре дня – с понедельника по четверг.

В четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращенным.

Как отдыхаем на 8 Марта

8 марта – это пятница.

Поэтому праздничных выходных будет три – с 8 по 10 марта, с пятницы по воскресенье.

Следующие долгие выходные россиян традиционно ожидают в мае. В честь 1 и 9 мая запланировали по четыре дня отдыха.

Взято отсюда.

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