Когда там следующие? Как россияне отдыхают в Международный женский день

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Через две недели россияне отметят Международный женский день, который радует наших граждан дополнительным выходным днем
Россиян ждет три выходных дня в связи с празднованием Международного женского дня. Публикуем график праздничных выходных на 8 марта.
Как работаем на неделе перед 8 марта
Предпраздничная неделя будет сокращенной.
Россияне, работающие по пятидневной системе, отработают только четыре дня – с понедельника по четверг.
В четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращенным.
Как отдыхаем на 8 Марта
8 марта – это пятница.
Поэтому праздничных выходных будет три – с 8 по 10 марта, с пятницы по воскресенье.
Следующие долгие выходные россиян традиционно ожидают в мае. В честь 1 и 9 мая запланировали по четыре дня отдыха.
Взято отсюда.
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