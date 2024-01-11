Роман Вильфанд рассказал, когда отступят морозы

С самого начала года по всей России ударили морозы. Как и каждый год, удар оказался неожиданным. В такую погоду даже поход в магазин через дорогу кажется подвигом, а сидя у батареи, хочется одного — чтобы наконец потеплело. Но стоит ли вообще ждать тепла в ближайшее время или холода останутся до весны? Этот вопрос мы задали главному метеорологу страны Роману Вильфанду, и вот что он ответил.

Аномальные холода прокатятся по всей России

Как бы нам ни хотелось оказаться в тепле, но в ближайшее время по всей России температура продолжит опускаться. Роман Вильфанд заявил, что до конца недели потепления ждать точно не стоит.

— Во многих регионах ожидаются значительные морозы. Под словом «значительные» понимается отклонение температуры от нормы на -7… -10 градусов, — предупредил Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

В Ленинградской области через несколько дней станет еще холоднее — с 12 по 14 января погода будет держаться в районе -23 градусов мороза. Похолодает и в Ненецком автономном округе: с 10 по 14 января ожидаются морозы в районе -26… -33 градуса. В Архангельской области с сегодняшнего дня и до конца недели столбик термометра будет показывать -25… -31 градус.

— В Центральном федеральном округе: в Московской, Тверской, Смоленской областях с 12 по 14 января температура будет на 8–12 градусов ниже нормы — морозы достигнут 23–27 градусов, — заявил Роман Вильфанд. — К югу от Москвы, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской области температура опустится до -22 градусов — это очень низкая температура для этого региона.

В Приволжском регионе температура также упадет на 7–15 градусов ниже нормы — до -20… -27 градусов. Холода продержатся до конца недели. Аналогичная ситуация на Урале — на этой неделе в регионе температура опустится на 8–13 градусов ниже нормы: В Свердловской области термометр покажет -30… -33 градуса, в Челябинской области — -25… -34 градуса, в Курганской области — -25… -30 градусов.

— В Сибирском федеральном округе температура до конца недели будет очень низкая, на 7–9 градусов ниже нормы, ожидается мороз до -38… -40 градусов, — предупредил Роман Вильфанд. — В Хабаровском крае сегодня, завтра и послезавтра температура будет держаться в районе 43–46 градусов.

Самые сильные морозы предстоит пережить жителям Якутии — температура в предстоящую неделю опустится на 7 градусов ниже нормы, столбики термометров покажут -51… -53 градуса.

Аномальные морозы доберутся до самых теплых регионов России — в Сочи на этой неделе ночью ожидается температура ниже нуля — по словам метеоролога, такое бывает крайне редко.

Когда придет тепло

По словам метеоролога, на этой неделе ждать потепления не стоит — морозы продолжат укрепляться. А вот на следующей неделе ситуация изменится к лучшему. Правда, не везде.

— На следующей неделе на европейской территории, в Москве, ситуация будет меняться. И очень существенно, — заявил Роман Вильфанд. — Дальше будет уже повышение температуры.

Жителям остальной России остается только надеяться, что и до них в скором времени доберется долгожданное тепло — прогнозы метеорологов на ближайшие пять дней подтвердить эту информацию не могут.

Как Россия переживает морозы

Российские города один за другим проваливают проверку крепкими морозами. В Подмосковье из-за аномальных морозов произошла авария на теплостанции в Химках — в итоге десятки тысяч жителей остались без отопления. Тепла нет и в школах — вернувшимся с каникул ученикам приходится сидеть в промерзших классах, кутаясь в пуховики.

На лютые морозы также жалуются ученики в Волгограде, а в Самарской области МЧС объявило об «оранжевом» уровне опасности из-за холодов.

Ситуация в уральском регионе не лучше: уехать от мороза точно не получится в поезде Челябинск — Екатеринбург: пассажиры рейса пожаловались на минусовую температуру в вагонах. Не обошлось и без жертв — в Каменске-Уральском от мороза скончалась женщина. Утром в понедельник местные жители нашли ее у подъезда. Замерзшую завели в дом, чтобы согреть, и вызвали скорую, но она умерла до приезда медиков.

Из-за аномальных холодов страдают не только люди, но и животные. В Ленинградской области январские морозы привели к тому, что Ладожское озеро почти полностью замерзло — такое бывает крайне редко. Лед на реке принесет проблемы молодым нерпам — им придется прикладывать намного больше усилий, чтобы добраться до воды.

Взято Источник

11.01.2024