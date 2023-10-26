Первая четверть в российских школах почти закончилась

Фото: amic.ru

Первая четверть нынешнего учебного года в российских школах почти подошла к концу. Совсем скоро школьники уйдут на каникулы и смогут отдохнуть от уроков.

О том, когда начнутся осенние каникулы в 2023 году и когда они закончатся, – в материале amic.ru.

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Когда в школах начнутся каникулы?

Уже в понедельник, 30 октября. Соответственно, это последняя учебная неделя первой четверти. В течение следующей недели школьники будут отдыхать. 2

Когда у школьников закончатся каникулы?

Последний день осенних каникул в 2023 году – 5 ноября. По идее, к учебе дети должны вернуться в понедельник, 6 ноября. Но этот день в 2023 году объявлен выходным по случаю Дня народного единства. Так что у школьников будет дополнительный день отдыха, а уроки начнутся со вторника, 7 ноября. 3

Когда осенние каникулы у тех, кто учится по триместрам?

У школьников, которые занимаются по триместровой системе, осенью сразу двое каникул. Один раз они уже отдыхали: с 9 по 15 октября. Следующие каникулы начнутся 20 ноября и закончатся 26 ноября. 4

Когда в российских школах начнутся зимние каникулы?

Зимние каникулы у школьников начнутся 1 января 2024 года. Отдыхать они будут до 7 января, а уже в понедельник, 8 января, вернутся к урокам. У детей, которые учатся по триместрам, зимой каникулы тоже два раза. В 2024 году они будут отдыхать с 1 по 8 января, а затем – с 19 по 25 февраля. 5

Когда у школьников будут весенние каникулы в 2024 году?

Весенние каникулы в этом учебном году начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта 2024 года. На учебу дети выйдут в понедельник, 1 апреля. В школах, где учатся по триместрам, весенние каникулы будут с 8 по 14 апреля.

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