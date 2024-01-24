Когда в 2024 году будут солнечные и лунные затмения и как они влияют на людей

За этот год, при особом желании, человек сможет увидеть сразу четыре затмения

Полное солнечное затмение / Фото: unsplash.com

Солнечные и лунные затмения это явления давно изученные, но все еще привлекающие внимание своей редкостью и необычайными проявлениями. Когда в 2024 году ожидаются затмения Луны и Солнца и как к ним подготовиться, рассказал “Секрет фирмы”.

Что такое солнечное затмение и какие они бывают

Солнечное затмение – это явление, когда диск Солнца оказывается полностью или частично заслонен Луной так, что Земля попадает в лунную тень. В такие моменты днем наступают сумерки, которые длятся несколько минут. Они происходят во время новолуния, при выстраивании линии Солнце – Луна – Земля.

Различают полные, частные и гибридные солнечные затмения. Во время полного затмения Солнце полностью закрывает Луной – это выглядит как черный круг с солнечной “короной” по краям. Такое происходит только тогда, когда Луна находится очень близко к Земле, а наблюдатель попадает в конус лунной тени.

При частном солнечном затмении Луна пересекает Солнце, однако не закрывает его полностью. В этой фазе Солнце выглядит как полумесяц. Наблюдают его люди, попавшие в лунную полутень.

Гибридное солнечное затмение является самым редким типом затмения, когда одна часть Земли видит частное затмение, а другая – полное. Это связано с разным углом, под которым люди наблюдают Луну на фоне Солнца.

Еще один вид – кольцеобразное солнечное затмение. Так называют те явления, при которых Луна проходит по центру Солнца, однако из-за отдаленности от Земли не может полностью его закрыть.

Как часто происходят солнечные затмения и сколько длятся?

Традиционно за календарный год происходит от двух до четырех солнечных и лунных затмений. При этом полные солнечные затмения происходят каждые 18 месяцев. Когда затмения происходят за небольшой период времени, это называют коридором затмений. Обычно они случаются в течение одного лунного цикла – между ними две недели.

Длительность полных затмений не превышает 7,5 минуты. Частные, большая фаза, длятся два часа.

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В результате вместо солнечного света поверхность Луны оказывается в тени Земли. Планета значительно больше своего спутника, из-за чего лунные затмения чаще бывают полными и в целом происходят регулярнее.

При полном лунном затмении Луна не перестает быть полностью видимой, поскольку лучи от Солнца продолжают достигать спутника, хоть и в искаженном виде. Вместо этого поверхность окрашивается в ржаво-красный цвет, из-за чего явление нередко называют “кровавой Луной”.

Как часто они происходят и сколько длятся?

Не каждое полнолуние бывает кровавым и не каждое затмение является полным. Ежегодно максимальное количество затмений Луны составляет до четырех раз, а минимальное – два раза в год. Однако полные затмения происходят, как и в случае с Солнцем, лишь раз в несколько лет.

На длительность затмения влияют условия наблюдения, которые никогда не повторяются. Максимальное время полного лунного затмения, зафиксированного специалистами, – 103 минуты. Частное затмение же может длиться несколько часов. Самое долгое было 19 ноября 2021 года – 3 часа 28 минут и 23 секунды.

Когда пройдут затмения в 2024 году?

В этом году коридоры затмений ожидаются весной и осенью. Первое лунное затмение состоится 25 марта – оно будет полутеневым. Однако на территории России его не увидят – в кровавый цвет спутник окрасится в Западной Европе, Северо-Восточной Азии, Австралии, в части Африки, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде.

Первое солнечное затмение ожидается 8 апреля – оно будет полным. Луна закроет Солнце на 4,5 минуты. Лучше всего наблюдать его из Канады, США и Мексике. На западе Европы ожидается только частное затмение с кратковременными сумерками.

Следом ожидается лунное затмение, которое пройдет 18 сентября. В России его также не заметят – наблюдать его можно с территории США, а также Австралии и Восточной Азии, на западе Европы и Африки. Через две недели, 2 октября, пройдет кольцеобразное солнечное затмение. Его длительность будет 7 минут 25 секунд. Увидеть его можно будет в Аргентине, Чили, а также в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана.

Влияют ли затмения на здоровье

Современная наука отрицает связь солнечных затмений и самочувствие человека. Кроме того, остается недоказанным существование и метеозависимости. Единственный вред, который способно причинить человеку солнечное затмение, – ожог глаз при наблюдении за ним без специального фильтра. Солнечные лучи во время этого явления могут сфокусироваться и обжечь сетчатку. Заболевание носит название “солярная макулопатия”.

Луна, хоть и находится ближе и оказывает большее гравитационное влияние, на здоровье человека тоже не сказывается. При этом такое затмение можно наблюдать не защищая глаза – отраженный от спутника свет не вреден для них.

Однако врачи отмечают, что влияние затмений может быть опосредованным – через нервную систему. Как отметила кандидат медицинских наук Юлия Маршинцева, впечатлительный человек может затревожиться из-за освещения в СМИ этого явления.

“Когда люди чрезмерно переживают, могут обостриться хронические заболевания. Например, проблемы с щитовидной железой. У гипертоников от волнения может повыситься давление и начать кружиться голова”, – пояснила она.

Что можно и нельзя делать в затмения с точки зрения астрологии

В древности затмения, особенно солнечные, связывали с годами неудач и хаоса. Летописцы фиксировали годы явлений и увязывали их с историческими событиями, а астрономы умели их предсказывать.

Любители астрологии убеждены, что затмения являются важными с точки зрения влияния на жизнь человека небесных светил. Считается, что в эти дни не стоит начинать нового, вкладывать деньги и отправляться в путешествия. Также рекомендуется отказаться от лишних взаимодействий с людьми и по возможности не покидать дом.

Коридоры затмений также называют “кармическим” временем – они якобы затрагивают прошлые жизни человека. Это может вызывать изменения в эмоциональном фоне и неприятности разного рода.

горняк



Источник