Когда в 2024 году начнется Великий пост и что во время него запрещено есть и делать?

Светлый праздник Пасхи предваряет Великий пост

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Великий пост – самый строгий и самый продолжительный из четырех главных постов у православных христиан. На протяжении полутора месяцев верующие отказываются от продуктов животного происхождения, развлекательных мероприятий и секса. Когда он начнется в 2024 году, рассказываем в нашей рубрике “Вопрос-ответ”.

Когда в 2024 году начнется Великий пост?

В этом году Великий пост начнется 18 марта, а предшествовать ему традиционно будет Масленица. Согласно православным канонам, пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Что нельзя есть в Великий в пост?

Во время Великого поста верующие отказываются от мяса, молока и молочных продуктов, а также от яиц. Рыба тоже под запретом за исключением двух праздников: Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербного воскресенья. Также в это время не рекомендуется употреблять алкоголь. Послабления допускаются только в выходные: в субботу и воскресенье в пост разрешено вино, но в умеренных количествах.

При этом церковнослужители неустанно повторяют: пост – это не диета, а период строгих ограничений и молитв. Например, курящий человек может на это время отказаться от вредной привычки и для него это тоже будет постом. Это помогает верующим сосредоточиться на духовной жизни и укреплении моральных ценностей.

Также считается благочестивым совершать добрые поступки и оказывать помощь нуждающимся.

А что есть в Великий пост можно?

Рацион постящегося состоит из различных круп, овощей и фруктов. Можно также есть грибы и орехи. Считается, что во время Великого поста пища, которую вы едите, должна быть очень простой и недорогой. В кашу разрешается добавлять немного растительного масла.

Что нельзя делать в Великий пост?

Считается, что во время Великого поста нельзя ругаться, злиться и сквернословить. Кроме того, верующим рекомендуется отказаться от посещения развлекательных заведений и исполнения супружеского долга, но это касается только семей, где и муж, и жена верующие.

Кстати, жениться тоже в это время нельзя. И уж тем более венчать в Великий пост вас никто не станет. Это можно делать только после Пасхи.

А когда Пасха в 2024 году?

Великий пост в 2024 году завершится 4 мая, а уже на следующий день, 5 мая, православные христиане будут отмечать Пасху.

Горняк22



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