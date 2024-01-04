В этом году праздник выпадает на воскресенье

Фото: profprazdnik.ru

Православное Рождество – один из двенадцати ключевых христианских праздников. Но его дата отличается от западных традиций и может вызвать недопонимание. Рассказываем, почему Рождество празднуется в разные даты на Западе и в России празднуется в разные даты, и когда российские православные отмечают этот праздник.

Когда отмечают Рождество Христово в 2024 году?

Русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская празднуют Рождество Христово 7 января. В 2024-м дата выпадает на субботу. А вот католики, лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь отмечают Рождество Христово раньше – 25 декабря. Разные даты праздника возникли из-за того, что христианские конфессии живут по разным календарям – григорианскому и юлианскому.

Различия в дате празднования Рождества связаны с использованием разных календарей. В западных христианских церквях, в том числе в католической и протестантской, используется Григорианский календарь, созданный в 1582 году по указу папы Григория XIII. Согласно этому календарю, Рождество отмечается 25 декабря. Разница между Григорианским и Юлианским календарями составляет 13 дней. Именно поэтому Рождество в России и других православных странах празднуется 7 января по Григорианскому календарю, что соответствует 25 декабря по Юлианскому календарю.

Для православных христиан смысл Рождества сохраняется независимо от даты. Этот праздник напоминает о рождении Иисуса Христа и важности духовных ценностей, которые он несет в мир.

Что дарят на Рождество Христово?

На Рождество принято дарить подарки. Традиция появилась благодаря волхвам, которые, по Библии, преподнесли младенцу Иисусу дары: золото, ладан и смирную.

Главное – обойтись без излишней коммерциализации Рождества. Тематика может быть как рождественской, так и универсальной. Это могут быть наборы для вышивания и пазлы с библейскими сюжетами, иллюстрированные книги для детей с упрощенным пересказом истории о Христе и многое другое.

новости Локтевский



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