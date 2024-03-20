Когда в 2024 году православные отмечают Пасху и что нельзя делать в этот день

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Каждый год верующие празднуют Пасху в разные даты, при этом у православных это должно быть обязательно воскресенье и период после полнолуния, которое идет за весенним равноденствием

Пасха – один из главных христианских праздников, который празднуют представители разных конфессий, но по-разному, сообщает e1.ru.

В этом году православная Пасха выпадает на 5 мая, а католическая – на 31 марта. Праздник у евреев начинается еще раньше – 23 апреля, при этом отмечать начинают вечером предыдущего дня и продолжают всю неделю.

Само название Пасха подразумевает “перерождение или избавление”. Праздник символизирует переход Христа и его последователей от смерти к вечной жизни. До этого же Пасха, а точнее Песах означало “проходить мимо”. По Священному Писанию, Бог послал на Египет десять казней после того, как фараон не отпустил порабощенных евреев. Последним наказанием стало убийство первенцев, однако ангелы смерти проходили мимо тех дверей, на которых оставили кровь пасхального агнца.

Как отмечают Пасху

У всех христиан Пасха начинается в полночь со всенощной. За ней следует литургия, на которой Евангелие читают сразу на нескольких языках.

Всю неделю до самой Пасхи, в Страстную седмицу, православные готовят праздничный стол: пекут куличи и красят яйца. В свою очередь, старообрядцы называют выпекание куличей чуждой традицией, а яйца красят только в красный – цвет, который символизирует кровь Христа

Кроме того, старообрядцы освящают праздничную пищу только после всенощной, а православным разрешено это делать уже в канун Пасхи, в субботу вечером.

К Пасхе у православных принято украшать кулич лентами, ставить в вазу живые цветы, а также выкладывать крашеные яйца по кругу на вышитой салфетке.

Помимо это за три дня до праздника в Чистый четверг у христиан приняло прибираться дома и мыть окна. Помимо этого, также нужно приводить в порядок свои мысли.

Считается, что в Пасху нельзя пить много спиртного, ругаться, убираться дома, грустить, а также посещать кладбище. Об усопших следует вспоминать в родительские субботы, которые в этом году выпадают на 30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 14 мая, 22 июня и 2 ноября.

Ранее “Толк” писал о том, когда в 2024 году Вербное воскресенье и в чем суть этого церковного праздника.

Взято отсюда.

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