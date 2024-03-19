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Когда в 2024 году Вербное воскресенье и в чем суть этого церковного праздника

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Когда в 2024 году Вербное воскресенье и в чем суть этого церковного праздника

Верба. Весна Фото: suju-foto с сайта Pixabay

Главная традиция Вербного воскресенья – посещение праздничного богослужения и освящение верб. В этом году праздник выпадает на 28 апреля

Вербное воскресенье – переходящий праздник. Оно выпадает каждый год на разные числа, его празднуют за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста.

Какого числа Вербное воскресенье в 2024 году

В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля. Церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим.

В чем смысл Вербного воскресенья

Согласно христианскому учению, Иисус Христос сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло всех свидетелей чуда. Слухи о нем разнеслись как пожар. Многие уверовали в то, что Христос является Сыном Божьим именно после воскрешения Лазаря.

После этих событий Иисус приехал в Иерусалим. В город как раз пришли множество паломников в ожидании праздника иудейской Пасхи. На дорогу, по которой ехал Иисус Христос, люди бросали пальмовые ветви. Его встречали как победителя, как царя, приветствовали хвалебной песней:

“Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!”

Вход Господень в Иерусалим в православной церкви считается и светлым и трагическим праздником. Люди, встречающие Христа, думали, что он освободит Иудею от власти Римской империи. Иисус же пришел спасти человечество от власти греха и подарить вечную жизнь. И толпа, которая славила Христа в этот день, уже очень скоро требовала его распятия.

Взято отсюда

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