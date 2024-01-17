Когда в Алтайском крае будет режим «черного неба» и морозы до -35: изучаем прогноз

В ближайшие дни в воздухе будет много вредных примесей

В Алтайском крае ввели режим «черного неба» из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Мэрия просит руководителей крупных предприятий проследить за выбросами загрязняющих веществ, сообщается на сайте. Режим действует в Барнауле и Бийске до 19 января. Накопление загрязняющих веществ будет соответствовать первой степени опасности. Кроме того, ситуация ухудшится из-за морозов.

Так, по данным синоптиков, с 17 по 19 января в регионе похолодает до -27 градусов. Завтра, 18 января, — до -18 градусов, местами — до -24 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах гололед. Ветер подует северо-восточный, со скоростью до 7 метров в секунду.

В пятницу, 19 января, ночью — до -30 градусов. Днем — -12… -17 градусов. Снегопада также не будет, ветер — юго-восточный, до 8 метров в секунду. NGS22.RU рассказывал подробнее, чего ждать от погоды на этой неделе.

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17.01.2024