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Когда в Алтайском крае ждать настоящую весну

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Когда в Алтайском крае ждать настоящую весну

Вот и пришла долгожданная весна. Правда, по виду из окна об этом не скажешь. Так когда же ждать жителям Алтайского края приход настоящей теплый весны?

Замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер рассказал, что в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Будут наблюдаться ночные отрицательные температуры до -17 градусов, дневные от -3 до -7.

С 4 марта будет наблюдаться похолодание, когда ночные температуры достигнут – 25 градусов по краю.

Теплый циклон придет к 8 марта. Он продлится около пяти дней. Однако стабильное повышение дневных температур ожидается только к концу третьей декады марта.

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Взято отсюда.

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