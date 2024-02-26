Пиво. Алкоголь Фото: unsplash.com

Федеральный законопроект, расширяющий полномочия регионов в алкогольной сфере уже принят, и вопрос “наливаек” и сроков продажи спиртного вновь становится частью повестки дня

С высокой долей вероятности парламент Алтайского края вернется к рассмотрению законопроекта об изменении предельного времени продажи в алкоголя и правил работы так называемых наливаек уже на апрельской сессии. Об этом корреспонденту “Толка” сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал: федеральный законопроект, наделяющий регионы необходимыми “алкогольными” полномочиями, вступит в силу в апреле 2024 года.

Именно до его принятия совсем недавно и откладывали рассмотрение данной инициативы в нашем регионе. Уже в марте начнет работу соответствующая рабочая группа, на плечи которой ляжет разработка законопроекта и изучение возможных последствий его принятия.

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