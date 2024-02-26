Когда в Алтайском крае могут продлить время продажи алкоголя и запретить “наливайки”

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Федеральный законопроект, расширяющий полномочия регионов в алкогольной сфере уже принят, и вопрос “наливаек” и сроков продажи спиртного вновь становится частью повестки дня

С высокой долей вероятности парламент Алтайского края вернется к рассмотрению законопроекта об изменении предельного времени продажи в алкоголя и правил работы так называемых “наливаек” уже на апрельской сессии. Об этом корреспонденту “Толка” сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал: федеральный законопроект, наделяющий регионы необходимыми “алкогольными” полномочиями, вступит в силу в апреле 2024 года.

Именно до его принятия совсем недавно и откладывали рассмотрение данной инициативы в нашем регионе. Уже в марте начнет работу соответствующая рабочая группа, на плечи которой ляжет разработка законопроекта и изучение возможных последствий его принятия.

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Законопроект, который может “развязать руки” магазинам, должны рассмотреть на январской сессии краевого парламента. У документа уже есть и сторонники и противники

При этом охватит будущий документ не только сроки продажи алкоголя, но иные аспекты его реализации в сфере общественного питания. В частности, федеральное законодательство позволит региону полностью запретить “наливайки” в жилых домах.

Депутат АКЗС и глава “предпринимательского” комитета парламента Владимир Семенов в беседе с “Толком” также отметил, что законопроект в первом чтении может быть принят уже в апреле.

При этом у него принятия будут три “интересанта”, участвующие в работе над ним: помимо бизнес-омбудсмена, это сам профильный комитет и краевая Общественная палата. И главной задачей законопроекта будет именно решение вопроса с псевдобарами. При этом оно не должно нанести вред законопослушным бизнесменам.

Предположительно, редакция законопроекта, которую вынесут на первое чтение, по словам Семенова, появится в конце марта или начале апреля. Однако она будет, скорее, технической: после первого чтения законопроект будет ожидать подробная доработка.

Напомним, первоначально законопроект, расширяющий время продажи алкоголя в регионе депутаты АКЗС планировали рассмотреть еще на январской сессии АКЗС. У инициативы нашлись как сторонники, так и противники, однако в дальнейшем ее сняли с рассмотрения до принятия федерального закона.

Взято отсюда.

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