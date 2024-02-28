Когда в Алтайском крае пройдет День промышленника

Новая традиция появилась в региональном календаре праздничных дат в прошлом году – День промышленника. В 2024 году он состоится в середине августа.

Об этом Вячеслав Химочка рассказал в ходе интернет-форума. Эта идея обсуждалась и раньше, а в 2023 году губернатор Виктор Томенко принял решение о проведении в Алтайском крае нового ежегодного праздника. В 2024 году День промышленника состоится в середине августа.

Как отметил Вячеслав Химочка, смысл таких праздников – отметить и поблагодарить людей, которые трудятся на заводах, своими руками и своим трудом развивают промышленность края, создают множество новых изделий.

Кроме того, в ходе интернет-форума министр рассказал, что индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам января составил 105,3%. Основной вклад в общий показатель индекса промышленного производства внесли такие направления, как производство котельного оборудования и оборонной продукции (152,5%), вагоностроение (132,3%), производство резиновых и пластмассовых изделий (128,8%), лекарственных средств (127,5%), химических веществ (112,7%), автокомпонентов (112,6%).

Вячеслав Химочка рассказал и об итогах 2023 года в промышленной сфере. По его словам, индекс промышленного производства в прошлом году составил 105,8%. При этом промышленность России в целом приросла на 3,5%, индекс по СФО составил 98,6%. По темпам роста промышленного производства Алтайский край занял второе место среди регионов СФО, уступив только Новосибирской области.

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