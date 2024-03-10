Когда в Алтайском крае сойдет снежный покров

Активное снеготаяние предположительно начнется в конце марта, начале апреля

Март считают первым весенним месяцем, но в большинстве районов региона, особенно вначале месяца, еще сохраняется зимний режим погоды.

По данным группы долгосрочных прогнозов новосибирского гидрометцентра в Алтайском крае температура воздуха в начале весны ожидается в пределах нормы от -9 до -5 градусов. По сравнению мартом 2023 года, этот год теплее. Однако в западных районах температура воздуха все-таки будет на один градус ниже нормы.

По словам начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского гидрометцентра Людмилы Сырых, в Алтайском крае активное снеготаяние начнется при условиях нулевой температуры. Из года в год снежный покров исчезает в разное время, однако исходя из средних показателей, этот период приходится на конец марта – апрель.

В сравнение с мартом 2023 года, богатым на осадки, количество осадков в 2024 году предполагается около нормы – от 12 до 58 мм. Они будут различной интенсивности. В первой декаде месяца большинство дне будут снежные, а во второй и третей декаде – дождливые и с мокрым снегом.

Вместе с увеличением светового дня, температура воздуха будет постепенно повышаться. А это значит, что весна близко и до появления первых зеленых листочков осталось совсем не много времени.

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Взято отсюда