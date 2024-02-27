Когда в Барнауле стартует сезон продовольственных ярмарок. Список площадок

Фото: barnaul.org

Сезон традиционных весенних продовольственных ярмарок стартует на территории краевой столицы уже в ближайшую субботу, 2 марта

Открытие сезона продовольственных ярмарок пройдет в Барнауле уже на этой неделе. Рассказываем, где и когда будут работать ярморочные площадки.

1 Когда в Барнауле состоятся первые весенние продовольственные ярмарки?

Сезон весенних продовольственных ярмарок в краевом центре начинается 2 марта. Как подчеркивают в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, ярмарочные площадки будут организованы в каждом районе города.

2 Где состоятся продовольственные ярмарки?

Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам: • Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; • Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина); • Ленинский район – улица Попова, 86 (Народная площадь); • Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова); • Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

3 А во сколько будут работать ярмарки?

Как и всегда, жители города смогут посетить ярмарочные площадки с 10.00 до 14.00.

4 Какие товары можно приобрести на ярмарках?

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.

1 А когда еще в Барнауле в 2024 году пройдут продовольственные ярмарки?

Согласно утвержденному графику, ярмарки также пройдут:

• 16 марта • 23 марта • 30 марта • 6 апреля • 13 апреля • 20 апреля • 27 апреля • 4 мая • 18 мая • 7 сентября • 14 сентября • 21 сентября • 28 сентября • 5 октября • 12 октября • 19 октября • 26 октября • 2 ноября 5

6 Зачем в городе организуют продовольственные ярмарки?

Ярмарки организуются в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен.

Взято отсюда.

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