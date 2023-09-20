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Когда в домах барнаульцев включат отопление и как получить тепло досрочно - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Когда в домах барнаульцев включат отопление и как получить тепло досрочно

ГОРНЯК2201 mins

Панорама, виды Барнаула Фото: Олег Укладов

Рассказываем, когда в столице Алтайского края начнется отопительный период и куда обратиться, чтобы отопление включили раньше

В скором времени в Барнауле объявят старт отопительного сезона. Традиционно первыми тепло начинают получать детские сады, школы и медицинские учреждения. В жилом секторе отопление включают позже, с приходом холодов. Однако получить теплоснабжение многоквартирные дома могут досрочно. Как это сделать и с какого числа начинается отопительный период – в материале “Толка”.

1

Какого числа стартует отопительный сезон в Барнауле в 2023 году?

Отопительный период в краевом центре официально начнется с 21 сентября. Соответствующее постановление сейчас готовят в администрации города.

С этого дня отопление начнут получать как жилой сектор, так и социальные учреждения. При этом запуск тепла будет носить заявительный характер.

2

Как можно досрочно включить отопление в доме?

Для этого жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или в организацию, которая обслуживает дом. Там сформируют заявку и отправят ее в СГК.

Чтобы отопление досрочно включили в школах, детских садах и больницах, руководителям этих организаций следует сформировать заявку и отправить в Барнаульскую теплосетевую компанию:

  • обычным письмом с оригиналом заявления на адрес: проспект Космонавтов, 13;

  • письмом на электронную почту btsk@sibgenco.ru с копией заявления.

3

Куда обратиться, если возникли вопросы с запуском отопления?

Можете позвонить в диспетчерскую администрации своего района по следующим номерам:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;

  • Индустриальный район – 47-51-83;

  • Ленинский район – 54-44-49;

  • Октябрьский район – 24-74-98;

  • Центральный район – 63-08-25;

  • диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

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