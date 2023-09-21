Когда в крупных городах Алтайского края планируют включить отопление - ГОРНЯК22

Труба. Отопление. Фото: pexels.com

В Сибирской генерирующей компании (СГК) рассказали, что в краевой столице тепло уже начали подавать в пять социальных учреждений

Старт отопительного сезона в Барнауле уже объявлен – он начнется с 21 сентября. По Бийску и Рубцовску официальных дат пока нет. Но предположительно потребители начнут получать тепло с начала следующей недели. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

Он напомнил, что с 21 сентября в столице Алтайского края будут включать отопление по заявкам потребителей. Несколько таких уже поступило от организаций. По данным СГК, сейчас тепло получают пять социальных объектов – две больницы, два детских садика и школа.