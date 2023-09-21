Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Когда в крупных городах Алтайского края планируют включить отопление - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Власти Барнаула рассказали о борьбе со стихийными свалками в городе
Новости Алтай
Один за всех: уборщики Локтевской ЦРБ пожаловались на зарплату и свою нагрузку
Новости Алтай
Когда в крупных городах Алтайского края планируют включить отопление
Новости Алтай
В Барнауле 21 сентября отключат горячую воду у жителей 190 многоэтажек
Новости Алтай
День туризма в Барнауле. Когда пройдет и что посетить на празднике
Новости Алтай
Такой день. Барнаулец, пытавшийся отравить военных, и рост зарплат госслужащих

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай1004 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество280 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Когда в крупных городах Алтайского края планируют включить отопление

ГОРНЯК2201 mins

Труба. Отопление. Фото: pexels.com

В Сибирской генерирующей компании (СГК) рассказали, что в краевой столице тепло уже начали подавать в пять социальных учреждений

Старт отопительного сезона в Барнауле уже объявлен – он начнется с 21 сентября. По Бийску и Рубцовску официальных дат пока нет. Но предположительно потребители начнут получать тепло с начала следующей недели. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

Он напомнил, что с 21 сентября в столице Алтайского края будут включать отопление по заявкам потребителей. Несколько таких уже поступило от организаций. По данным СГК, сейчас тепло получают пять социальных объектов – две больницы, два детских садика и школа.

Добавить комментарий

Похожие новости