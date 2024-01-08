Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Когда в России отмечают старый Новый год и что нельзя делать в этот день?

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рассказываем, откуда появилось торжество с таким необычным названием и какие у него есть традиции

Когда в России отмечают старый Новый год и что нельзя делать в этот день?

Фото: amic.ru

Старый Новый год – необычный праздник, который отмечают 14 января. Праздник имеет свои корни и традиции, олицетворяющие богатство и разнообразие культурных наследий. Как появился старый Новый год и почему он отмечается в этот день – в материале amic.ru.

Когда отмечают старый Новый год в России?

Старый Новый год отмечают в одну и ту же дату – в ночь с 13 на 14 января.

Празднование старого Нового года в России не так широко распространено, как встреча традиционного Нового года ночью 1 января. Например, в 2005 году его встречали 44% россиян, а в 2021-м – только около 25%.

Почему праздник старый Новый год так называется?

Название праздника, хоть и звучит немного странно, вполне логично. Его отмечают в день, в который до перехода на новый стиль праздновали Новый год. То есть старый Новый год – это Новый год по старому стилю.

Как появился старый Новый год?

История старого Нового года уходит корнями в далекое прошлое. Следуя Юлианскому календарю, который использовался до введения Григорианского в XVI веке, Новый год праздновался 1 января. Однако после реформы Григория XIII, проведенной в Католической церкви, большая часть христианского мира перешла на Григорианский календарь, и Новый год стали отмечать 1 января.

Тем не менее некоторые страны и регионы сохранили Юлианский календарь, и для них дата Нового года осталась 13 января по Григорианскому календарю. Это касается в том числе православных христиан, которые отмечают старый Новый год как часть своей религиозной и культурной традиции.

Что нельзя делать на старый Новый год?

  • Давать в долг. В этот праздник люди не давали деньги в долг, поскольку считалось, что иначе весь следующий год им самим не будет их хватать.

  • Праздновать старый Новый год без мужчин. Считается, что если встретить праздник в женской компании, год будет несчастливым и одиноким.

  • Убираться. Некоторые спешат привести жилье в порядок к празднику, однако делать это в сам день старого Нового года нельзя. Так якобы можно случайно вынести удачу вместе с мусором.

Народные приметы 14 января:

  • Если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи – жизнь будет в достатке.

  • Если ночь звездная – будет богатый урожай ягод, а если идет снег – хороший урожай зерновых.

  • Если отпраздновать этот день весело и богато, то следующий год пройдет так же. Услышать странный звон с утра – к пополнению в семье.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Теперь сдать на права станет проще

08.01.2024

 Интересное

На Алтайской трассе ограничили движение автотранспорта из-за метели

08.01.2024

 Интересное

На трассе М-12 в сторону Москвы образовалось массовое скопление автомобилей

08.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае ограничили движение автотранспорта на четырех трассах

08.01.2024

 Интересное

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Интересное

Саудовская Аравия пошла на снижение цены на нефть для всех регионов

08.01.2024

 Интересное

Военный аналитик предупредил Казахстан об угрозе путча в 2024 году

08.01.2024

 Интересное

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Интересное

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix