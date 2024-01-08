Когда в России отмечают старый Новый год и что нельзя делать в этот день?

Рассказываем, откуда появилось торжество с таким необычным названием и какие у него есть традиции

Фото: amic.ru

Старый Новый год – необычный праздник, который отмечают 14 января. Праздник имеет свои корни и традиции, олицетворяющие богатство и разнообразие культурных наследий. Как появился старый Новый год и почему он отмечается в этот день – в материале amic.ru.

Когда отмечают старый Новый год в России?

Старый Новый год отмечают в одну и ту же дату – в ночь с 13 на 14 января.

Празднование старого Нового года в России не так широко распространено, как встреча традиционного Нового года ночью 1 января. Например, в 2005 году его встречали 44% россиян, а в 2021-м – только около 25%.

Почему праздник старый Новый год так называется?

Название праздника, хоть и звучит немного странно, вполне логично. Его отмечают в день, в который до перехода на новый стиль праздновали Новый год. То есть старый Новый год – это Новый год по старому стилю.

Как появился старый Новый год?

История старого Нового года уходит корнями в далекое прошлое. Следуя Юлианскому календарю, который использовался до введения Григорианского в XVI веке, Новый год праздновался 1 января. Однако после реформы Григория XIII, проведенной в Католической церкви, большая часть христианского мира перешла на Григорианский календарь, и Новый год стали отмечать 1 января.

Тем не менее некоторые страны и регионы сохранили Юлианский календарь, и для них дата Нового года осталась 13 января по Григорианскому календарю. Это касается в том числе православных христиан, которые отмечают старый Новый год как часть своей религиозной и культурной традиции.

Что нельзя делать на старый Новый год?

Давать в долг. В этот праздник люди не давали деньги в долг, поскольку считалось, что иначе весь следующий год им самим не будет их хватать.

Праздновать старый Новый год без мужчин. Считается, что если встретить праздник в женской компании, год будет несчастливым и одиноким.

Убираться. Некоторые спешат привести жилье в порядок к празднику, однако делать это в сам день старого Нового года нельзя. Так якобы можно случайно вынести удачу вместе с мусором.

Народные приметы 14 января:

Если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи – жизнь будет в достатке.

Если ночь звездная – будет богатый урожай ягод, а если идет снег – хороший урожай зерновых.

Если отпраздновать этот день весело и богато, то следующий год пройдет так же. Услышать странный звон с утра – к пополнению в семье.

Горняк22



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