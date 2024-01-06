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Когда в России снизятся цены на жилье, вопрос открытый

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава Сбербанка рассказал, по какой причине стоимость жилой недвижимости в России растет. Как пояснил Герман Греф, причина такой ситуации в ипотечном кредитовании россиян. Об этом глава Сбера рассказал во время интервью телеканалу «Россия-24».

При этом Греф полагает, что в ближайшем будущем ситуация изменится, как сообщает KONKURENT.RU.

«Цены на жилье повышаются, но это связано с тем, что более 70% ипотеки – это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены – они постепенно сокращаются, – то и цены будут постепенно падать», – подчеркнул он.

Напомним, сейчас, согласно решению российских властей, прибрести жилье с привлечением средств субсидированной ипотеки россияне могут только в том случае, если размер первоначального взноса составит 30 процентов. При этом за последнее время его повышали несколько раз. Ранее его повысили с 15 до 20 процентов.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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