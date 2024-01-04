Новогодние каникулы продлятся десять дней

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Всего россияне, работающие на пятидневке, на новогодних каникулах будут отдыхать десять дней, четыре из которых приходятся на выходные. Получается целый мини-отпуск: можно успеть покататься на лыжах и коньках, съездить в гости, как вариант, освоить сноуборд, и как следует выспаться. Однако в череде этих приятных событий важно не пропустить первый рабочий день. Когда он наступит, читайте на amic.ru.

Когда нужно выходить на работу в 2024 году?

Для тех, кто работает на пятидневке, праздничные выходные продлятся с 30 декабря по 8 января включительно, а первый рабочий день в 2024 году начнется во вторник, 9 января.

В январе 2024 года в общей сложности нас ждет 14 выходных, больше половины из них выпадают на новогодние каникулы.

Сколько будет рабочих дней в январе?

После длинных каникул втягиваться в трудовые будни будет непросто, однако спешим обрадовать: рабочих дней в январе будет меньше, чем в любом другом месяце – всего 17.

А на старый Новый год как будем отдыхать?

Старый Новый год в 2024 году выпадает на субботу, поэтому россияне тоже смогут его отпраздновать на славу, а в воскресенье как следует выспаться.

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