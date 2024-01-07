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Когда займутся восстановлением: бийчане интересуются судьбой местного аэропорта

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Когда займутся восстановлением: бийчане интересуются судьбой местного аэропорта

Бийчане недоумевают, почему в городе, который позиционирует себя как наукоград, нет аэропорта

В чате главы города прозвучал вопрос о том, когда в Бийске начнут восстанавливать аэропорт. 

В качестве аргумента в пользу собственного аэропорта бийчане приводят стоимость перелетов, если речь идет о Горно-Алтайске:

“В Горно-Алтайск из Москвы стоит в районе 30 тысяч рублей прилететь, ровно как и улететь оттуда. В Бийске даже таких зарплат нет”.

Что касается Новосибирска, то неоспоримый минус здесь – слишком далеко добираться:

“Все вынуждены через Новосибирск летать, ибо цены там еще адекватные, но каждый раз проделывать 400 км дороги не особо приятно, особенно, когда тебе еще предстоит долгий перелет”.

По мнению жителей города, само по себе странно, что в Бийске нет аэропорта.

“Странно, что в городе, который позиционирует себя как наукоград и один из ведущих центров промышленности Западной Сибири, нет аэропорта”, – отмечают они.

Ранее власти Алтайского края заявили, что не рассматривают восстановление и развитие бийского аэропорта в качестве перспективного направления. Более того, они считают, что вкладываться в него – нецелесообразно.

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Взято отсюда

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