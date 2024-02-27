Переулок Карева Фото: предоставлено редакции "Толка"

По словам местных жителей, на некоторых участках дорог невозможно разъехаться нескольким автомобилям, а люди вынуждены ходить по проезжей части

Проблема сузившихся дорог сильно беспокоит жителей частного сектора в нагорной части Барнаула. По словам горожан, на некоторых участках дорог невозможно разъехаться двум машина, а люди вынуждены из-за сугробов ходить по проезжей части.

Как рассказал “Толку” местный житель Роман, в частности, такая ситуация наблюдается в районе улицы Фомина. По его словам, проблем добавляет и качество уборки дорожного покрытия.

“Проблема очень серьезная. Дело в том, что по улице Фомина при подъеме с улицы Мамонтова невозможно подниматься машинам, если впереди едет фура или ассенизаторы, так как им приходится буксовать. Почему? Потому что не чищена дорога”, – рассказывает горожанин.

Также собеседник заявляет, что в этом же районе не чистят переулок Присягина.

“Накатали так, что машинам из-за узкого проезда приходится разъезжаться впритирку”, – жалуется местный житель.

Роман отмечает, что местные жители также переживают из-за того, что пешеходам из-за сугробов приходиться выходить на проезжую часть. Такая ситуация, в частности, наблюдается в переулке Карева.

Между тем 27 февраля, в администрации города прошло оперативное совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос очистки дорог, тротуаров, межквартальных проездов от снега и наледи. Ответственным службам поставлена задача усилить эту работу и продолжить борьбу с гололедом в местах общего пользования.

Взято отсюда