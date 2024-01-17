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Количество пациентов травмпунктов выросло в два раза за последние дни

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Количество пациентов травмпунктов выросло в два раза за последние дни

Причина в гололёде, который буквально сковал улицы и дворы краевой столицы.

Барнаульцы жалуются в нашу редакцию на заледеневшие тротуары. По словам травматологов, в обычные дни они принимают около 30 пациентов, но с понедельника число пострадавших от гололёда выросло до 70 за день. По сообщениям «Алтайавтодора», на борьбу с последствиями природных явлений дорожники бросили все силы. Специалисты временно перешли на круглосуточный режим. Не отстают от них и дорожники краевой столицы. В Барнауле, не переставая, работают автогрейдеры, комбинированные дорожные машины и другая техника. Но, как видим, успеть сразу и везде не получается.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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