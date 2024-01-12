Количество прибывающих в Белоруссию украинцев начало расти

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12 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С начала года в Белоруссию въехало 2 284 гражданина Украины. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в Государственном пограничном комитете республики. Пишет ИА EADaily.

Сообщается, что в Белоруссии украинцы прибывали транзитом через Польшу — 1 576, через Литву — 687, через Латвию — 21.

«Всего с 24 февраля 2022 года в Белоруссию с украинской территории прибыло 148 774 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 916, транзитом через Польшу — 99 364, через Литву — 28 937, через Латвию — 4 557», — говорится в сообщении.

Напомним, Белоруссия не участвует в проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Минск выступает за мирное урегулирование конфликта и заявляет о готовности принимать на своей территории всех, кто бежит от военных действий. При этом 5 января ГПК Белоруссии сообщал о том, что с начала года в страну въехало 648 украинцев.

Иллюстрация: t.me/gpkgovby

Автор: glavred

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