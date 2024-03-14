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Количество вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных

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Особенно остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров

Количество вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных

Человек идет на работу / Фото: unsplash.com

Число вакансий в Алтайском крае в два раза превысило число безработных — соотношение в регионе сейчас находится на уровне 10 предложений на 5 человек. Как сообщает “КП-Барнаул”, такую оценку сделала 12 марта на пресс-конференции начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

По ее словам, сейчас работодателями Алтайского края заявлено более 23 тысяч вакансий, и в специалистах нуждаются все сферы. Зачастую для решения кадровой проблемы компании переманивают к себе работников из других организаций, предлагая более высокие зарплаты, ведь обучение кадров с нуля занимает слишком много времени. При этом по некоторым отраслям зарплата выросла в два и более раза.

Особенно остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров — их сейчас требуется свыше 10 тысяч. Самая острая потребность в них у промышленных предприятий, однако специалисты нужны везде.

Для решения кадрового вопроса региональные власти подготовили специальные программы, которые реализуются многими ведомствами. В пример Капура привела работу кадрового центра “Работа России”, который совместно с “Горэлектротрансом” сформировал группу по подготовке водителей конкретно под запрос работодателя. Все, кто успешно сдал экзамен по вождению и получил права, были трудоустроены на предприятие.

новости Алтайский

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