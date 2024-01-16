Евгений Рябинский Фото: фото из личного архива/ КП на Алтае

Родные и знакомые вспоминают о парне, как о добром, безотказном и отзывчивом парне, который всегда готов прийти на помощь

Коллеги спасателя Евгения Рябинского, погибшего при пожаре в Барнауле, просят посмертно присвоить ему Орден Мужества, сообщает “АиФ Алтай” со ссылкой на слова помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Никиты Володина.

По словам Володина, документы на присвоение Евгению Ордена Мужества уже отправили в Москву. Как только указ будет подписан, в части установят мемориальную доску.

Напомним, 28-летний пожарный Евгений Рябинский, который 9 января получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей во время тушения пожара в ТЦ “Успех”, скончался в больнице, не приходя в сознание. Погибшего с почестями похоронили на родине в Рубцовске. Катафалк из Барнаула на трассе встречали почетные караулы пожарных..

Взято отсюда