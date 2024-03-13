реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Колоссальный дефицит. В Алтайском крае на десять вакансий приходится пять безработных

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Колоссальный дефицит. В Алтайском крае на десять вакансий приходится пять безработных

Завод. Промышленность. Производство Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

По словам Надежды Капуры, за последние пять лет численность населения трудоспособного возраста сократилась более чем на 70 тысяч человек

В Алтайском крае на 10 открытых вакансий приходится всего пять безработных, что говорит о колоссальной востребованности кадров на рынке труда. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 12 марта заявила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Кадры нужны не только заводам

Работодатели Алтайского края заявили более 23 тысяч вакансий, при этом в регионе зарегистрировано 11 тысяч безработных (данные на 1 февраля).

Для сравнения: на начало февраля 2023 года в крае было открыто 17,3 тысячи вакансий, а статус безработных имели 12,7 тысячи человек. И тогда, согласно данным управления, на 10 вакансий приходилось восемь незанятых.

По словам Капуры, специалисты требуются во всех отраслях экономики.

Особо остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров. Таких вакансий сегодня заявлено более 10 тысяч – это и фрезеровщики, и токари, и аппаратчики, и наладчики, и другие специалисты.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают промышленные предприятия – здесь заявлено порядка 7 тысяч вакансий. В том числе острую нехватку испытывают такие крупные предприятия, как “Барнаултрансмаш” и “Сибприбормаш”.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Сбивать из стрелкового оружия неэффективно». Военные эксперты — о массовой атаке БПЛА на Россию

«Сбивать из стрелкового оружия неэффективно». Военные эксперты — о…

Рассказываем, как беспилотник смог долетать до нефтебазы в Рязани и…

Лолита прощена? Певица вышла в свет впервые после голой вечеринки

Лолита прощена? Певица вышла в свет впервые после голой…

И рассказала, стоит ли ждать ее концертов 13 марта 2024,…

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена Сыч: ее обвиняют в похищении 20 миллионов

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена…

Посмотрите, как выглядят такие деньги 13 марта 2024, 18:55103Написать комментарий…

Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения ВСУ

Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения…

Ситуация в зоне спецоперации может достигнуть поворотного момента к началу лета из-за…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp