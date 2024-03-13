Завод. Промышленность. Производство Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края
По словам Надежды Капуры, за последние пять лет численность населения трудоспособного возраста сократилась более чем на 70 тысяч человек
В Алтайском крае на 10 открытых вакансий приходится всего пять безработных, что говорит о колоссальной востребованности кадров на рынке труда. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 12 марта заявила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
Кадры нужны не только заводам
Работодатели Алтайского края заявили более 23 тысяч вакансий, при этом в регионе зарегистрировано 11 тысяч безработных (данные на 1 февраля).
Для сравнения: на начало февраля 2023 года в крае было открыто 17,3 тысячи вакансий, а статус безработных имели 12,7 тысячи человек. И тогда, согласно данным управления, на 10 вакансий приходилось восемь незанятых.
По словам Капуры, специалисты требуются во всех отраслях экономики.
Особо остро стоит вопрос по подбору квалифицированных рабочих кадров. Таких вакансий сегодня заявлено более 10 тысяч – это и фрезеровщики, и токари, и аппаратчики, и наладчики, и другие специалисты.
Наибольшую потребность в кадрах испытывают промышленные предприятия – здесь заявлено порядка 7 тысяч вакансий. В том числе острую нехватку испытывают такие крупные предприятия, как “Барнаултрансмаш” и “Сибприбормаш”.
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