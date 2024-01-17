Команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа стала победителем VIII Всероссийского Конкурса «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»

12 декабря 2023 года в учреждении «Мосстройинформ» прошла церемония награждения победителей VIII Всероссийского Конкурса «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». К участию в Конкурсе были приглашены студенты, занимающиеся архитектурным, дизайнерским, ландшафтным проектированием, осуществляющим свою деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования России и стран СНГ.

В Конкурсе приняли участие 65 колледжей из 45 городов Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики.

Работы участников оценивало высокопрофессиональное жюри во главе с бессменным Председателем известным Российским архитектором Борисом Уборевич-Боровским . На суд жюри было представлено 447 работ.

«Золотой диплом» лучшей архитектурной школе вручен Алтайскому архитектурно-строительному колледжу. Преподавателю колледжа Татьяне Бекуриной вручен «Золотой диплом», как лучшему руководителю конкурсных работ.

Справочно :

Концептуальной идеей конкурса является популяризация достижений градостроительной политики Москвы и других городов России через демонстрацию результатов творческих проектных решений, новых идей и технологий в проектировании современных пространств, привлечение внимания к вопросам создания комфортной общественной городской среды.

Фото – с сайта конкурса.

Взято отсюда.

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