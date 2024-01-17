реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа стала победителем VIII Всероссийского Конкурса «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Команда Алтайского архитектурно-строительного колледжа стала победителем VIII Всероссийского Конкурса «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»

12 декабря 2023 года в учреждении «Мосстройинформ» прошла церемония награждения победителей VIII Всероссийского Конкурса «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». К участию в Конкурсе были приглашены студенты, занимающиеся архитектурным, дизайнерским, ландшафтным проектированием, осуществляющим свою деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования России и стран СНГ.

В Конкурсе приняли участие 65 колледжей из 45 городов Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики.

Работы участников оценивало высокопрофессиональное жюри во главе с бессменным Председателем известным Российским архитектором Борисом Уборевич-Боровским . На суд жюри было представлено 447 работ.

«Золотой диплом» лучшей архитектурной школе вручен Алтайскому архитектурно-строительному колледжу. Преподавателю колледжа Татьяне Бекуриной вручен «Золотой диплом», как лучшему руководителю конкурсных работ.

Справочно :

Концептуальной идеей конкурса является популяризация достижений градостроительной политики Москвы и других городов России через демонстрацию результатов творческих проектных решений, новых идей и технологий в проектировании современных пространств, привлечение внимания к вопросам создания комфортной общественной городской среды.

Фото – с сайта конкурса.

 

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

17.01.2024

 Происшествия

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

17.01.2024

 Происшествия

В Барнауле проводят проверку по факту массового ДТП

17.01.2024

 Происшествия

Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

17.01.2024

 Происшествия

В Ростовской области горит Шахтинский полиэфирный завод

17.01.2024

 Происшествия

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Происшествия

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

 Интересное

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Интересное

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске