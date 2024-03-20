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Команда Алтайского края вышла в финал всероссийского кулинарного чемпионата

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Команда Алтайского края вышла в финал всероссийского кулинарного чемпионата

Наши земляки заняли первое место в полуфинале.

Источник фото: Руслан Белобородов

Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe проходит в Подмосковье с 19 по 21 марта. В нём принимает участие и команда из Алтайского края — шеф-повара Михаил Кабаков и Руслан Белобородов, а также кондитер Алина Черепанова. Подготовил команду бренд-шеф ресторана «Лес и река» Сергей Тернов.

Из 30 команд, принявших участие в полуфинале, 10 вышли в финал. Среди них и алтайская команда, занявшая первое место. 21 марта участников ждёт финальный конкурс «Чёрный ящик»: повара не знают, из каких ингредиентов придётся готовить, поэтому им придётся импровизировать.

Чемпионат проводится с 2014 года. Главный приз – обучение членов команды в международной школе.

Взято отсюда.

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