Команда АлтГУ заняла III место Чемпионата Алтайского края по гиревому спорту

С 8 по 10 марта в Барнауле прошел Чемпионат Алтайского края по гиревому спорту. Участие в соревнованиях приняли 26 команд о всего региона. Сборная АлтГУ составила 15 человек: 13 студентов, выпускники Александр Гордунов и старший преподаватель кафедры информационной безопасности Сергей Матвеев.

По регламенту соревнования проходили во всех официальных дисциплинах по виду спорта: классическое двоеборье, толчок гирь по длинному циклу, армейский гиревой рывок.

В весовых категориях места распределились следующим образом:

Мужчины

Весовая категория 63 кг:

Александр Гордунов – I место

Евгений Жданов (ИЦТЭФ) III место

Весовая категория 68 кг:

Арсений Верстунин (ИИМО) III место

Александр Батанов (ИЦТЭФ) IV место

Весовая категория 73 кг:

Сергей Матвеев – II место

ЕвгенийМирошкин (ИИМО) III место

Никита Коротков (ИБиБ) IV место

Иван Анисимов (ИХиХФТ) V место

Андрей Костюк (МИЭМИС) VIII место

Весовая категория 78 кг:

Александр Галущенко (колледж АлтГУ) III место

Николай Коротков (МИЭМИС) IVместо

Весовая категория 85 кг:

Александр Бембель (МИЭМИС) IV место

Девушки

Весовая категория 63 кг:

Влада Гамаюнова (ИХиХФТ) – I место

Весовая категория 68+ кг:

Наталья Лапшина – (ИББ) I место,

Елизавета Семина – (ИХиХФТ) II место.

По результатам соревнований девушки вошли в состав сборной Алтайского края для участия в Первенстве России среди юниоров (19-23 года), которое состоится с 22 по 24 марта в городе Бор Нижегородской области.

В дисциплине «армейский гиревой рывок» в абсолютном зачете I места заняли Александр Гордунов и Влада Гамаюнова.

Сергей Матвеев занял I место в абсолютном зачете среди ветеранов (возраст 45-49 лет) и прошел отбор в сборную Алтайского края для участия в Первенстве России среди ветеранов, которое пройдет с 4 по 7 апреля в Чебоксарах.

«Команда выступила на своем уровне, все, что планировали, ребята выполнили, в некоторых весовых категориях показали даже большие результаты, чем я ожидал. Были некоторые нюансы, которые повлияли на общекомандный итог. Были шансы и на I место, но могли оказаться и на V-VI. Поэтому наш результат считаю достойным. Кстати, наши столетники – единственные девушки в сборной Алтайского края», – рассказал тренер команды по гиревому спорту АлтГУ Петр Алпеев .

Взято отсюда.

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