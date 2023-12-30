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Команда инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» признана лучшей в Алтайском крае

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Команда инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» признана лучшей в Алтайском крае

Автор: Пресс служба

По итогам 2023 года комиссия Министерства спорта Алтайского края определила десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта, назвала тройку сильнейших паралимпийцев, троих наиболее отличившихся атлетов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, три олимпийские надежды — спортсменов не старше 18 лет, лучшего спортсмена-ветерана, лучшую команду по игровым видам спорта и лучших тренеров Алтайского края.

Заслуженно «Динамо-Алтай» признана лучшей командой по игровым видам спорта в Алтайском крае. В этом году наши ребята выиграли Чемпионат и Кубок России, а также турнир «Стальная воля».

В номинации «Лучший тренер по игровым видам спорта» признание получил тренер высшей категории по футболу и наставник команды инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» Сергей Анатольевич Квасов.

Специальным призом за высокие спортивные достижения наградили заслуженного мастера спорта России, победителя чемпионата и Кубка России, игрока футбольной команды инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» Дмитрия Удалова.

Поздравляем наших ребят с заслуженными наградами!

Взято отсюда.

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