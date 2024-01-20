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Команда из Алтайского края стала серебряным призёром Кубка УФСИН России в КВН

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Команда из Алтайского края стала серебряным призёром Кубка УФСИН России в КВН

Всероссийский соревнования юмористических команд прошли накануне в Сочи.

Источник фото: Официальная Барнаульская лига КВН

В рамках 35-го Международного фестиваля команд КВН «КИВИН-2024» сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю стали серебряными призёрами игры за кубок команд-представителей системы исполнения наказаний.

Команда «Не зарекайся» провела успешный сезон в Барнаульской официальной лиге КВН и привезла на фестиваль в Сочи лучшие шутки и номера.

Наряду с нашими земляками, за кубок сражались команды из Омска, Москвы, Краснодарского края, Воронежа, Самары и других городов России. Некоторые из них пробовали свои силы в телевизионных лигах Клуба веселых и находчивых.

Обладателем гран-при кубка стала команда «Знак качества» из Краснодарского края.

Взято отсюда.

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