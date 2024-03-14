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Командир самолета Ил-76, разбившегося под Иваново, хотел уже уйти на пенсию

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. По информации телеграм-канала Mash, главным командиром разбившегося под Ивановом военно-транспортного самолета Ил-76 оказался выпускник Краснодарского высшего военно-авиационного училища 33-летний Махмуд Г. Он мог выйти на пенсию год назад, но решил остаться в Воздушно-космических силах РФ, чтобы продолжать доставку боеприпасов в зону спецоперации. Пишет «СочиСтрим».

Известно, что будущий командир вырос в приемной семье и проявил себя в 2016 году, когда приземлил неисправный Ан-12, у которого отказали два двигателя. Этот акт героизма был отмечен несколькими наградами, включая медаль Нестерова за личное мужество и отвагу. В 2023 году Махмуд не задумываясь остался служить, чтобы оказывать помощь стране. Он начал доставлять боеприпасы в зону спецоперации с февраля 2024 года.

На борту самолета вместе с Махмудом находилось семь членов экипажа. Утром 12 марта, они взлетели с аэродрома Северный под Ивановом, но правый двигатель транспортника загорелся почти сразу. Махмуд, осознав, что назад пути нет, с коллегами пытался оттянуть самолет от жилых домов. Однако падение произошло в районе деревни Подталицы. На борту находилось еще восемь пассажиров, но, к сожалению, никто не выжил. Приемной матери, которая отправится на место чрезвычайного происшествия, предстоит опознать тело Махмуда.

Фото: unsplash.com

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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