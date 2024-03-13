реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Командиры ВСУ сделали страшное признание немецкому изданию. Знает ли Зеленский?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские командиры заявили немецкому изданию Der Spiegel, что силы ВСУ не смогут продержаться долго. Офицеры сообщили о сложившейся ситуации на разных участках фронта, и подавляющее большинство из них выразили единодушное мнение: недостаток снабжения приводит к тому, что практически все подразделения вынуждены экономить боеприпасы.

Некоторые войска в настоящее время могут удерживать свои позиции, но даже это возможно только до тех пор, пока армия России не приступит к полномасштабной атаке. Если атаки усилятся, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов ВСУ не сумеют надолго остановить противника. В таком случае подразделениям ВСУ придется отступать, однако позиции для отступления также организованы слабо. По всему фронту украинцы испытывают трудности, в то время как русские ведут наступление.

Фото: ukraina.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Пожилой сибиряк настойчиво преследовал девочку и предлагал ей несколько…

В Красноярске полицейские разыскивают неизвестного, который настойчиво пытался познакомиться с…

Внезапно крокодил выпрыгнул из воды и откусил рыбаку руку

Аллигатор напал на американского рыбака и откусил ему руку, пишет…

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города,…

Стала бизнес-леди в 16 лет. Юная участница фестиваля ВФМ…

Студентка колледжа получила 4 млн рублей на развитие бизнеса в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp