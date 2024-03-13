Командиры ВСУ сделали страшное признание немецкому изданию. Знает ли Зеленский?

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские командиры заявили немецкому изданию Der Spiegel, что силы ВСУ не смогут продержаться долго. Офицеры сообщили о сложившейся ситуации на разных участках фронта, и подавляющее большинство из них выразили единодушное мнение: недостаток снабжения приводит к тому, что практически все подразделения вынуждены экономить боеприпасы.

Некоторые войска в настоящее время могут удерживать свои позиции, но даже это возможно только до тех пор, пока армия России не приступит к полномасштабной атаке. Если атаки усилятся, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов ВСУ не сумеют надолго остановить противника. В таком случае подразделениям ВСУ придется отступать, однако позиции для отступления также организованы слабо. По всему фронту украинцы испытывают трудности, в то время как русские ведут наступление.

Фото: ukraina.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22