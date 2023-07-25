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Командующий Ленинградского полка Евгений Вашунин погиб в зоне СВО

редактор01 mins

Свеча Фото: pexels.com

Вашунина представили к званию Героя России посмертно. Он погиб от серьезных ранений, которые получил в ходе столкновения с украинскими бойцами

В зоне спецоперации 14 июля погиб командующий “Ленинградского полка” Евгений Вашунин. Во время боя он был отсечен от однополчан и сильно ранен, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на официальном сайте органа.

По словам парламентария, Вашунин решил прийти на помощь отряду “Шторм”, который оказался в окружении украинских бойцов. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу окруженному отряду, однако их заметил противник. В ходе столкновения Вашунина ранили и он погиб, несмотря на предпринятые меры самопомощи.

Командира представили к званию Героя России посмертно.

“Его гибель – невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память и слава командиру “Ленинградского полка”. Благодарность за его подвиг и пример беззаветной любви к Отечеству и своим товарищам навсегда сохранится в наших сердцах”, – заключил Бельский.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент “РИА Новости” Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне спецоперации в Запорожской области. Он умер во время эвакуации в госпиталь.

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