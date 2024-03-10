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Комары проснулись на Алтае

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Для человека они не опасны

Комары проснулись на Алтае

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко / t.me/altzap/

В Горном Алтае на территории Алтайского заповедника проснулись зимние комары-трихоцериды, рассказали его сотрудники.

Всего России известно 27 видов комаров-трихоцеридов, но для человека они не опасны: они не питаются во взрослом состоянии, да и хоботка у них нет.

“Жизнь у взрослого комарика очень короткая. Всю энергию запасают ещё в личиночной стадии, а затем они вылетают, спариваются, откладывают яйца и умирают (самцы – сразу, самки – через несколько дней)”, – рассказали специалисты.

Размножение трихоцеридов происходит примерно при нуле градусов во время оттепелей, когда хищники еще не активны или не перестроились на поедание насекомых.

Горняк22

Источник

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