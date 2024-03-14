Комфортно и безопасно. Как в Барнауле будут организованы выборы президента

Глава Барнаула потребовал заранее отработать все нюансы, чтобы выборы президента прошли открыто

Совещание у главы Барнаула/ Фото: barnaul.org

В пятницу, 15 марта, в России стартуют выборы президента, которые продлятся три дня. В Барнауле, как и по всей стране, в эти дни будут работать избирательные участки для желающих проголосовать граждан. Как будет организована их работа и как в целом город готовится к выборам, обсуждали на совещании у главы Барнаула Вячеслава Франка.

Участие в мероприятии приняли: начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров, начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов, заместители главы администрации города, руководители органов местного самоуправления. Участники обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы участковых избирательных комиссий и безопасности граждан в процессе голосования.

Когда и сколько дней будут проходить выборы президента России?

Выборы Президента Российской Федерации продлятся три дня — с 15 по 17 марта.

Сколько избирательных участков будут работать в Барнауле и в каком режиме?

На территории Барнаула откроются 273 участковых избирательных участка. Из них 261 основных, 12 – в местах временного пребывания. Помещения для голосования расположены в 131 здании. Открыты избирательные участки будут с 8.00 до 20.00 часов все три дня, так что проголосовать будет возможность у каждого. В работе участковых избирательных комиссий планируют использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Что делают в Барнауле, чтобы выборы прошли комфортно для избирателей?

Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул: “Наша задача – создать безопасные и комфортные условия как для избирателей, так и для участковых избирательных комиссий. Необходимо отработать все нюансы, чтобы выборы прошли открыто, в полном соответствии с законом”.

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин сообщил, что будут в усиленном режиме работать аварийные бригады, чтобы не допустить каких-либо эксцессов.

“Избирательные участки, на которых будут установлены КОИБ, и места проведения голосования, не оборудованные резервными линиями электроснабжения, взяты на особый контроль”, – подчеркнул он.Также Татьянин сообщил, ресурсоснабжающим организациям направлены письма о необходимости устранения аварий на бесхозяйных сетях электроснабжения. А еще их попросили прекратить на период проведения голосования плановые отключения коммунальных ресурсов и проведение земляных работ.

Что интересного будет на избирательных участках?

В субботу и воскресенье в пунктах голосования избиратели смогут приобрести продукты по сниженным ценам. Но не во всех.

Как сообщил заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, 16 и 17 марта с 08.00 до 17.00 часов в 120 пунктах голосования будут работать торговые точки по реализации продовольственных товаров и продукции общественного питания. В частности, можно будет купить вкусную выпечку, а также горячие и прохладительные напитки.

“Торговое обслуживание организовано силами местных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, которые являются постоянными участниками городских специализированных продовольственных ярмарок. Их продукция хорошо знакома барнаульским покупателям своим качеством и сниженными ценами в сравнении с торговыми сетями”, – рассказал заместитель главы администрации города.

Напомните, сколько кандидатов на пост президента?

На должность Президента Российской Федерации в 2024 году претендуют четверо кандидатов. Это – представитель “Новых людей” Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, либерал-демократ Леонид Слуцкий и коммунист Николай Харитонов.

С какими программами идут на выборы кандидаты в президенты можно познакомиться по этой ссылке.

А голосовать за президента можно только на избирательном участке?

Не только. Традиционно, на выборах президента России у избирателей есть на выбор несколько вариантов для голосования. Так, например, можно прийти на избирательный участок, к которому вы относитесь по прописке и там проголосовать. Если вы находитесь в другом городе, можно проголосовать по месту пребывания. А можно это сделать через портал “Госуслуги” — но только в том случае, если вы подавали заявку до 11 марта. Важно: воспользоваться можно только одним из способов.

А как узнать, на какой избирательный участок мне идти голосовать?

Узнать избирательный участок, к которому вы прикреплены по подписке, можно с помощью личного кабинета на “Госуслугах”, либо на сайте ЦИК России (в этом случае укажите ваши ФИО, дату рождения и адрес места жительства). А еще – в Информационно-справочном центре, номер телефона 8 800 200‑00‑20 (звонок бесплатно по России).

Есть какие-то правила по заполнению бюллетеня?

Да, их несколько и они очень простые.

1. Действительным считается тот бюллетень, который вам выдали на избирательном участке члены комиссии. Обратите внимание: в правом верхнем углу бюллетеня должна быть специальная марка, печать избиркома и подписи двух членов комиссии. Без них бюллетень – недействителен. Также документ будет недействительным, если угол с этими данными будет оторван или отрезан.

2. Голосовать можно только за одного кандидата. Для этого нужно поставить галочку (или любой другой значок) в клеточку напротив фамилии кандидата. Если вы поставите несколько значков, или что-то еще подпишите напротив фамилии другого кандидата, ваш голос не зачтут. То же самое случится, если не поставите ни одной галочки.

горняк



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