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Комику Соболеву подарили билеты бизнес-класса после конфликта в самолете

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

В пресс-службе авиакомпании отметили, что их сотрудники вежливо общались с пассажирами, объяснив правила перевозки и авиационной безопасности

Юморист Илья Соболев рассказал в своих соцсетях, что его жену с маленьким ребенком не пустили в бизнес-класс самолета, сообщает РИА “Новости”.

По словам комика, его семья купила билеты эконом-класса на борт авиакомпании “Аэрофлот”, летевший из Москвы на Мальдивы. При этом в аэропорту Соболев для своей супруги и младенца доплатил за билеты бизнес-класса, чтобы они полетели с большим комфортом.

Однако позже бортпроводники попросили пересадить грудного ребенка в эконом-класс к отцу, поскольку по билету его прикрепили именно к нему.

В “Аэрофлоте” же на претензии артиста заявили, что действовали строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета.

“Согласно правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения безопасности, ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы ребенка прикрепили к отцу”, – подчеркнули в авиакомпании.

Как оказалось, во время регистрации супруга Соболева оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, однако уже на борту выяснилось, что семья не просила прикрепить ребенка к матери.

“Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причиненных неудобствах. В деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета”, – добавили в “Аэрофлоте”.

После огласки в Сети сотрудники авиакомпании связались с комиком и заявили, что выявили ошибку в системе бронирования. В качестве извинения они предоставили всей семье билеты в бизнес-классе.

Ранее стало известно, что бортпроводника “Аэрофлота” под наркотиками задержали в аэропорту Шереметьево. Сейчас полицейские выясняют, принял ли он запрещенные вещества на борту самолета или еще до вылета.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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