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Комитет ГД рассмотрит проект закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Комитет ГД рассмотрит проект закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что в первом чтении законопроект могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 24 января

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит на заседании в понедельник законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, сообщает ТАСС.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что в первом чтении законопроект могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы уже 24 января.

“Мы предлагаем дополнительно в повестку поставить проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Вы знаете, он практически всеми лидерами фракций внесен. Есть предложение и решение сегодня его разослать и предложить наше решение для того, чтобы рассмотреть на пленарном заседании в среду у нас в Государственной думе”, – поделился Крашенинников во время заседания комитета.

Инициаторами проекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции “Единой России” Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская и другие депутаты, пишет РИА Новости.

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Взято отсюда

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