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Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

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Часть домов осталась без холодной воды

Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Фото с места коммунальной аварии / “Инцидент Барнаул”

Очередная коммунальная авария произошла в центре Барнаула. О случившемся сообщили очевидцы.

По словам автора сообщения, размещенного в паблике “Инцидент Барнаул”, повреждение произошло по адресу пр. Красноармейский, 61, во время проведения строительных работ. Трубу сломали строители.

Вода хлынула наружу, заливая окрестности. 

На месте работают представители водоканала, повреждения устраняются. Предварительно установлено, что часть домов осталась без холодной воды. Если получится подключиться к резервной ветке, водоснабжение людям вернут раньше завершения ремонта.

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