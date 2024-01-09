Коммунальщики в Барнауле чистят дороги от снега

Ночью на дорогах и тротуарах города работало 140 единиц техники

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле коммунальщики работают над устранением последствий снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В ночь с 8 на 9 января на дорогах и тротуарах работало 140 единиц техники. Реагентами обрабатывали улицы Трактовую, Дальнюю, Новосибирскую, Георгия Исакова, Антона Петрова, Кавалерийскую, Шукшина, Островского, Попова, Эмилии Алексеевой, Мамонтова.

При помощи техники дорожники очищали улицы Панфиловцев, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Попова, Взлетную, Калинина, Пионеров, Профинтерна, Сизова, Союза Республик, Шевченко, Путиловскую, Строителей, Цеховую, Кулагина, Сухова, Малахова, Глушкова, Чудненко, Беляева, Тимуровскую.

Днем 9 января работа по ликвидации последствий непогоды продолжается.

новости Локтевский



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