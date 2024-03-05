“Коммунисты России” заподозрили Запад в смерти Сталина

Алтайский депутат Сергей Малинкович сказал, что партия обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру по этому поводу

Иосиф Сталин / Фото: Федор Кислов / ТАСС

Партия “Коммунисты России” в 71-ю годовщину смерти Иосифа Сталина обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к его смерти. Об этом агентству РИА Новости сказал лидер партии и алтайский депутат Сергей Малинкович.

Такое решение он обосновал тем, что “очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада”.

Руководитель СССР Иосиф Сталин умер в возрасте 76 лет 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. До этого у него было несколько ишемических инсультов.

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