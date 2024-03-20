Проект освещает пробелы в сфере городского хозяйства и ЖКХ Барнаула. Еженедельно ревизоры “Патруля” делают обзор проблемных точек в городе

Жильцы дома на улице Челюскинцев, 76 жалуются, что у них протекает крыша.

“Все погорело, пришлось брать новую люстру. Тут бежит, получается. Мы не можем включить свет, и люстру сняли. Я недели две жила просто от света в коридоре”, – рассказали жильцы.

Жильцы другого барнаульского дома – на улице Юрина, 188 уже много лет борются с разрухой. Жуткие обшарпанные подъезды, осыпающиеся общие балконы, затопленный подвал и вечно текущая крыша – привычная для них картина.

Взято отсюда