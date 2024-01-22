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Коммунисты Алтайского края почтили память В.И. Ленина

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Коммунисты Алтайского края почтили память В.И. Ленина

В памятных мероприятиях 21 января, посвященных В.И. Ленину, приняли участие активисты и сторонники КПРФ в Алтайском крае.

Возложения цветов к памятникам основателю Советского государства кроме Барнаула прошли в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске, Камне-на-Оби, Алейске, Змеиногорске, Славгороде, в Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Косихинском, Ключевском, Мамонтовском, Михайловском, Новичихинском, Табунском, Тогульском, Солтонском, Хабарском, Чарышском и других районах. Сотни коммунистов, активистов общественных организаций и движений приняли участие в памятных акциях. Так, более 40 человек разных поколений пришли возложить цветы к памятнику В.И. Ленину в райцентре Мамонтово, который открыли совсем недавно – в 2021 году. Кроме того, в ряде партийных отделений прошли открытые партийные собрания и политзанятия, на которых коммунисты обсудили актуальность ленинского наследия на современном этапе развития России. Мероприятия состоялись в Бийском и Рубцовском горкомах КПРФ, в Змеиногорском и Егорьевском райкомах КПРФ. Памятные акции начали проводить еще накануне. Так, Ключевское местное отделение КПРФ провело мероприятие, посвященное В.И. Ленину, в местной библиотеке. В нем приняли участие ученики лицея. А Бийское районное отделение ВЖС «Надежда России» организовало в селе Малоугренево Ленинские чтения. Женщины-активисты рассказали октябрятам и пионерам из местной школы о жизненном пути великого основателя Советского государства. Затем дети под руководством наставников изготовили плакаты, на которых отразили этапы биографии Владимира Ильича. Используя эти плакаты, ребята собираются рассказать о Ленине своим одноклассникам. В Алтайском крае памятные мероприятия в честь Владимира Ильича не заканчиваются 21-м января. До конца января партийные собрания, лектории и политклубы запланированы в Барнауле, Поспелихинском, Новичихинском районах. Да и весь этот год коммунисты Алтайского края особое внимание в своей работе уделят ленинскому наследию, об этом приняты соответствующие решения.

Взято отсюда.

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