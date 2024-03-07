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Коммунисты предложили обязать работодателей поздравлять женщин на 8 Марта

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Коммунисты предложили обязать работодателей поздравлять женщин на 8 Марта

Это подразумевает выделение средств на цветы и небольшие подарки

Коммунисты России предложили Совету Федерации обязать работодателей поздравлять сотрудниц на 8 Марта, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя партии Сергея Малинковича.

– Нужен закон, который бы предусматривал, что работодатель всех форм собственности обязан накануне 8 Марта выделять средства на покупку букетика цветов и небольшого подарка каждой работнице, коробки конфет или тортика и так далее и проводить в последний рабочий день перед мартовскими праздниками церемонию поздравления, – заявил Малинкович.

Председатель партии считает, что законом за неисполнение этого требования должен быть предусмотрен штраф.

– Так мы дополнительно защитим социальные права трудящихся женщин, и некоторых жадин-говядин из частного сектора заставим вести себя достойно и не замыливать 8 Марта – наш любимый праздник, – пояснил он.

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Взято отсюда

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