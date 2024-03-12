"Жилищная инициатива" Фото: ackr22.ru

Оценку результатов внедрения адресных мероприятий в рамках нацпроекта проведут через шесть месяцев после начала работы экспертов на предприятии

Одна из крупнейших в Барнауле и на Алтае строительных компаний “Жилищная инициатива” стала участником нацпроекта “Производительность труда”. Об этом сообщает АЦКР.

Компания “Жилищная инициатива” основана в апреле 1998 года в Барнауле. Начиная с 2004 года “Жилищная инициатива” занимается в основном квартальной, комплексной застройкой. В 2008 году компания шагнула за пределы Алтайского края. По итогам 2021 года “Жилищная инициатива” стала крупнейшим застройщиком за Уралом по версии федерального портала erzrf.ru.

В феврале на предприятии прошли отборочные мероприятия, в ходе которых специалисты РЦК рассказали представителям организации о целях и задачах нацпроекта, методологии проводимых улучшений. Также они осмотрели производственные участки с целью понимания возможных улучшений.

Уточняется, что в этом году в компании начнется оптимизация пилотного производственного процесса, усовершенствование производственной системы и создание проектного офиса для разработки системы постоянных улучшений. Кроме того, планируется проведение обучения сотрудников методам бережливого производства.

Также в компании подготовят и аттестуют внутренних специалистов по бережливому производству среди сотрудников предприятия для обеспечения последующего обучения всех работников организации после окончания активной работы с экспертами РЦК по пилотному потоку.

Строитель. Рабочий Фото: pixabay.com

Оценка результатов на предприятии состоится через шесть месяцев. Она будет проведена в соответствии с методологией совершенствования, разработанной Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда.

“Участниками нацпроекта “Производительность труда” в нашем регионе до середины 2024 года могли стать 87 региональных компаний. “Жилищная инициатива” является последним предприятием, прошедшим очный отбор. Прием новых участников будет возможен в следующем году, при условии продления нацпроекта”, – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

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