Компания “Алтайкрайэнерго” провела молодежный форум

Участие в нем приняли молодые энергетики Алтайского края

Молодёжный форум “Алтайкрайэнерго” / Фото предоставлено компанией

В Алтайском крае прошел молодежный форум, организованный “Алтайкрайэнерго”. 5-6 марта более 40 молодых энергетиков региона обсуждали социально значимые вопросы и учились у тех, кто уже добился успеха: руководителей, бизнесменов, представителей органов власти и преподавателей высших учебных заведений.

Мероприятие провели на базе Штаба общественной поддержки Алтайского края. И темы были общественно важные: молодые люди обсуждали, что такое патриотизм и как он развивается, обсуждали социально значимые проекты. А еще узнавали новое и полезное о работе компании.

Личным опытом поделился генеральный директор “Алтайкрайэнерго” Сергей Приб. Он рассказал, на какие принципы опирается в своей работе и как формировались его приоритеты в жизни.

“Каждый – хозяин своей жизни. Мы должны принимать решения и нести за них ответственность, зарабатывать, а не получать зарплату, действовать, а не ждать чуда. Именно популяризация этой идеи среди молодых людей – основополагающая цель форума. Наша страна проходит период глобальных преобразований, как и наш край. Это значит, что впереди у нас много плодотворной и важной работы. В особенности у молодого поколения”, – отметил Сергей Приб.

О том, что нужно не ждать, а действовать, на своем примере показала и депутат АКЗС, председатель постоянного комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко. Будучи инвалидом по зрению с рождения, она не смогла учиться в обычной школе, поехать на отдых во всесоюзный лагерь. Но при этом связала свою судьбу со спортом и добилась успехов. Татьяна Ильюченко – заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, была членом Паралимпийской сборной страны. И сегодня она показывает молодежи, как важна сила воли и почему не стоит сдаваться.

Молодёжный форум “Алтайкрайэнерго” / Фото предоставлено компанией

Ведущий специалист отдела обучения, оценки и развития персонала компании Надежда Тафинцева рассказала участникам форума, как сохранить жизненные ценности в это непростое время. А зампредседателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение Первых Алтайского края” Савва Шипилов поговорил с молодыми энергетиками о проектной деятельности.

О том, как менялась страна на его глазах, молодежи рассказал председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам безопасности, поддержки ветеранов и взаимодействию с ОНК Владимир Тарасов. Как военный в отставке и бывалый турист, он поделился поучительными историями о службе и гражданской работе.

Также спикерами форума выступили генеральный директор ООО “ДИБИЭЙ” Вадим Гладышев, руководитель сектора инвестиций АО “СК Алтайкрайэнерго” Геннадий Тумаков, основатель Школы публичных выступлений в Барнауле Константин Борнеман и кандидат философских наук, директор центра развития публикационной активности Алтайского ГАУ Анастасия Бутина.

“Форум стал площадкой для обмена знаниями и опытом. Мы выявили перспективные кадры, осознали некоторые проблемы, над решением которых будем работать, и повысили уровень корпоративной культуры”, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Надежда Кутьева.

Оценили мероприятие и его участники, которые смогли не только научиться новому, но пообщаться.

“Формат для компании новый, но проведен форум замечательно: мы задавали вопросы и получали на них развернутые ответы, слушали запоминающиеся истории опытнейших людей. Множество интерактивных моментов не дало заскучать”, – сказал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по ремонту трансформаторных подстанций филиала “Новоалтайские МЭС” Кирилл Старченко.

новости горняк



Источник