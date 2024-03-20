Компания Высоцкой, занимающаяся “умной доставкой” продуктов, понесла 8 млн убытков

Фирма разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку

Юлия Высоцкая / Фото: ТАСС

Компания актрисы Юлии Высоцкой, занимающаяся “умной доставкой” продуктов, понесла убытки на сумму свыше 8 млн рублей за три года. Как сообщает Shot, фирма “СиДжей” управляла стартапом, который не зашел пользователям.

Компания разрабатывала специальное приложение, которое следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку. Спроса на него не оказалось – убытки продолжают расти с каждым годом. При этом долгов перед налоговой у организации нет.

Напомним, что ранее Высоцкая закрыла еще одну свою кулинарную компанию. Она занималась поставкой блюд в заведения. Ее убытки за три года составили 5 млн рублей.

Горняк22



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